3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
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"Болею за Шеву". Директор Милана сделал неожиданное заявление накануне матча с Дженоа

Сергей Шаховец
30 ноября, 14:23
В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Накануне важного матча, директор Милана Паоло Мальдини поделился своими ожиданиями от встречи с бывшим партнером по команде.

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"Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу.

Он чемпион, и он это докажет. Я поддерживаю его, но тоже всегда хочу побеждать, в этом суть спорта. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Воспоминания об игре вместе с Шевой? Думаю, мы достигли вершины в Манчестере (в финале Лиги чемпионов 2003 года), когда он забил тот пенальти. Шевченко сумел адаптироваться. Он был потрясающим талантом, но со своими привычками. Он изменился и стал бомбардиром, которого мы все знаем", – цитирует Мальдини Football Italia.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

Отметим, что Андрей Шевченко выступал в составе Милана в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах. С 176 голами, забитыми за Милан, он является вторым самым результативным игроком в истории клуба.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Во главе своего нового клуба он провел два матча. Дебютный поединок против Ромы Жозе Моуринью "грифоны" проиграли со счетом 0:2.

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Моуринью и Шевченко / Фото: Twitter

Зато во втором своем матче Андрей Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. В гостях Дженоа сыграла вничью с Удинезе – 0:0.

Матч 15-го тура чемпионата Италии Дженоа – Милан состоится 1 декабря, начало в 21:45 по киевскому времени.

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Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А / Фото: REUTERS