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Польща --
8 червня 21:45
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Боксеру, якого бив Тайсон Ф'юрі, відкрили пам'ятник

Андрій Трофімов
26 травня, 13:21
Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер залишився задоволеним своєю скульптурою та пообіцяв продовжити кар'єру

Деонтей Вайлдер біля пам'ятника / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Тускалуза (штат Алабама) відкрили пам'ятник колишньому чемпіону світу з боксу у надважкій вазі Деонтею Вайлдеру. До речі, саме бій Уайлдера з Усиком хотів побачити Майк Тайсон.

"Вперше в житті я не можу підібрати слів. Це багатство поколінь. Це перевага темношкірих. Це велич, – заявив на церемонії Вайлдер. – Тепер я просто не можу зупинитися на досягнутому. Я зобов'язаний продовжити свій шлях. Тепер просто не зможу інакше. Я повинен продовжувати боксувати".

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36-річний Деонтей Вайлдер провів на професійному рингу 45 боїв – 42 перемоги (41 нокаутом), 1 нічия та 2 поразки.

Якраз свої два останні бої Деонтей і програв. І обидва Тайсону Фюрі. І обидва нокаутом. Після чого втратив чемпіонський пояс за версією WBC.

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