Боксеру, которого избивал Тайсон Фьюри, открыли памятник

Деонтей Уайлдер возле памятника / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Тускалуза (штат Алабама), открыли памятник бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру. Кстати, именно бой Уайлдера с Усиком хотел увидеть Майк Тайсон.

"Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это превосходство темнокожих. Это величие, – заявил на церемонии Уайлдер. – Теперь я просто не могу остановиться на достигнутом. Я обязан продолжить свой путь. Теперь я просто не смогу иначе. Я обязан продолжать боксировать".

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36-летний Деонтей Уайлдер провел на профессиональном ринге 45 боев – 42 победы (41 нокаутом), 1 ничья и 2 поражения.

Как раз свои два последних боя Деонтей и проиграл. И оба Тайсону Фьюри. И оба нокаутом. После чего потерял чемпионский пояс по версии WBC.

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