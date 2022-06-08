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Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
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Чехія --
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Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
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Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Боєць ЗСУ залишив посаду головного тренера молдовського Шерифа

Павло Василенко
8 червня, 13:09
Тираспольський Шериф та український тренер Юрій Вернидуб домовилися про розірвання контракту після того, як фахівець пішов воювати проти Росії

Вернидуб кинув футбол і пішов воювати / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні футбольний клуб Шериф з Тирасполя повідомив про припинення співпраці з українським тренером Юрієм Вернидубом. Раніше Вернидуб послав російського диктатора: "Путін, пішов ти на х*й!".

"У зв'язку з обставинами, що склалися, і на прохання українського спеціаліста Юрія Вернидуба керівництво ФК Шериф і головний тренер клубу припинили співпрацю за взаємною згодою сторін" , – йдеться у заяві Шерифа.

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Нагадаємо, Юрій Вернидуб уперше в історії вивів Шериф у груповий етап Ліги чемпіонів. І там навів неймовірного шереху. Судіть самі: перемога в гостях над Реалом – 2:1, перемога та нічия з Шахтарем – 2:0 та 1:1.

Після початку повномасштабної війни в Україні, Юрій Вернидуб вступив до ЗСУ та бореться на передовий.

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Раніше Вернидуб проїхався по ексгендиректору Зорі Сергію Рафаїлову. Ватний функціонер зник у Росії і в соцмережах активно постить маразматичні тексти про нацистів та бандерівців в Україні.