8 июня 21:45
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8 июня 21:45
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Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
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Шотландия --
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Англия --
Италия --
11 июня 21:45
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Германия --
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Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
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Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Боец ВСУ покинул пост главного тренера молдовского Шерифа

Павел Василенко
8 июня, 13:09
Тираспольский Шериф и украинский тренер Юрий Вернидуб договорились о расторжении контракта после того, как специалист пошел воевать против России

Вернидуб бросил футбол и пошел воевать / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня футбольный клуб Шериф из Тирасполя сообщил о прекращении сотрудничества с украинским тренером Юрием Вернидубом. Ранее Вернидуб послал российского диктатора: "Путин, пошел ты на х*й!".

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК Шериф и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон", – говорится в заявлении Шерифа.

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Напомним, Юрий Вернидуб впервые в истории вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. И там навел невероятного шороху. Судите сами: победа в гостях над Реалом – 2:1, победа и ничья с Шахтером – 2:0 и 1:1.

После начала полномасштабной войны в Украине, Юрий Вернидуб вступил в ВСУ и сражается на передовой.

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Ранее Вернидуб проехался по экс-гендиректору Зари Сергею Рафаилову. Ватный функционер скрылся в России и в соцсетях активно постит маразматические тексты о нацистах и бандеровцах в Украине.