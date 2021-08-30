Блогер переміг ексчемпіона MMA в боксерському поєдинку

Джейк ПОл переміг Тайрона Вудлі / Фото: Getty Images

На цей раз популярний ютубер викликав на бій колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі. Бій пройшов в ліміті першої важкої ваги, де колись домінував Олександр Усик.

Вудлі почав бій активно, приголомшивши Пола ударом в щелепу, потім у нього пройшов удар в голову в четвертому раунді. Втім, Джейк вистояв і в цілому виглядав на рингу краще.

Після закінчення восьми раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

Джейк Пол, як і його брат Логан, який недавно вистояв проти Флойда Мейвезера, вирішив себе спробувати в боксі зовсім недавно.

Свій дебютний бій він провів в січні 2020-го, нокаутувавши британського блогера AnEsonGib. Потім Пол переміг колишнього баскетболіста НБА Нейта Робінсона.

А в своєму попередньому бою він нокаутував колишнього чемпіона ONE Championship і Bellator Бена Аскрена.