Блогер победил экс-чемпиона MMA в боксерском поединке

Джейк Пол победил Тайрона Вудли / Фото: Getty Images

На этот раз популярный ютубер вызвал на бой бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли. Бой прошел в лимите первого тяжелого веса, где когда-то доминировал Александр Усик.

Вудли начал бой активно, ошарашив Пола ударом в челюсть, затем у него прошел удар в голову в четвертом раунде. Впрочем, Джейк выстоял и в целом смотрелся на ринге лучше.

По истечении восьми раундов судьи раздельным решением отдали победу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

Джейк Пол, как и его брат Логан, который недавно выстоял против Флойда Мейвезера, решил себя попробовать в боксе совсем недавно.

Свой дебютный бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав британского блогера AnEsonGib. Затем Пол победил бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

А в своем предыдущем бою он нокаутировал бывшего чемпиона ONE Championship и Bellator Бена Аскрена.