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Бізнесмен, що приклався до щелепи Усика, вибив Барселоні нового тренера

Олег Люлька
4 листопада, 15:57
У п'ятницю Хаві оголосять новим тренером Барселони – постарався віцепрезидент каталонського клубу, який раніше в Києві замахнувся на Усика

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, K2 Promotions

Сьогодні у Досі делегація Барселони на чолі з віцепрезидентом каталонського клубу бізнесменом Рафою Юсте провела переговори з представниками катарського клубу Аль-Садд про те, щоб Аль-Садд відпустив до Барселони Хаві.

Як повідомляє Sport.es, переговори із шейхами минули успішно.

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Офіційно про призначення зіркового в минулому гравця каталонців Хаві новим тренером Барселони мають оголосити у п'ятницю, а дебютним матчем фахівця на чолі "блаугранас" стане гра з Еспаньйолом 20 листопада.

Хаві / Фото: Reuters

Зазначимо, що раніше Рафа Юсте, який домовився з Аль-Саддом про повернення Хаві на "Камп Ноу", відзначився за лаштунками матчу Динамо – Барселона 0:1 у Києві.

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У VIP-боксі НСК "Олімпійський" Юсте під час фото з Олександром Усиком приклався кулаком до щелепи українця і, схоже, сам злякався цього.

Усик і віцепрезидент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions