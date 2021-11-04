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Бизнесмен, приложившийся к челюсти Усика, выбил Барселоне нового тренера

Олег Люлька
4 ноября, 15:57
В пятницу Хави объявят новым тренером Барселоны – постарался вице-президент каталонского клуба, ранее в Киеве замахнувшийся на Усика

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, K2 Promotions

Сегодня в Дохе делегация Барселоны во главе с вице-президентом каталонского клуба бизнесменом Рафой Юсте провела переговоры с представителями катарского клуба Аль-Садд о том, чтобы Аль-Садд отпустил в Барселону Хави.

Как сообщает Sport.es, переговоры с шейхами прошли хорошо.

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Официально о назначении звездного в прошлом игрока каталонцев Хави новым тренером Барселоны должны объявить в пятницу, а дебютным матчем специалиста во главе "блаугранас" станет игра с Эспаньолом 20 ноября.

Хави / Фото: Reuters

Отметим, что ранее Рафа Юсте, договорившийся с Аль-Саддом о возвращении Хави на "Камп Ноу", отметился за кулисами матча Динамо – Барселона 0:1 в Киеве.

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В VIP-боксе НСК "Олимпийский" Юсте во время фото с Александром Усиком приложился кулаком к челюсти украинца и, похоже, сам пришел от этого в ужас.

Усик и вице-президент Барселоны Юсте / Фото: K2 Promotions