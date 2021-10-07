6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Квитка буде недостатньо! На вирішальний матч збірної України пустять не всіх уболівальників

Андрій Трофімов
7 жовтня, 08:42
На ключовий поєдинок відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини у Львові 12 жовтня потраплять тільки вакциновані вболівальники або ж із тестами на руках

Фото - Facebook/ArenaLviv

На "Арену Львів" 12 жовтня на матч Україна – Боснія і Герцеговина допустять тільки уболівальників, у яких є негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до гри.

Або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не більше ніж за 72 години до початку заходу або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Реклама

Читайте також: "Який покидьок Петраков – він повинен на коліна стати": через це не спить вся країна

Про ці вимоги Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій йдеться на сторінці "Арени-Львів" в Facebook.

При цьому, як кажуть на "Арені Львів", біля стадіону будуть розташовані амбулаторії, де кожен зможе здати експрес-тест.

Реклама

Також при вході на арену уболівальників чекає температурний скринінг.

Львівський стадіон, нагадаємо, дозволено заповнити на дві третини місткості.

"Арена Львів" / Фото: ФФУ

Реклама

Як ми писали раніше, запровадження червоної зони у Львові відкладено заради збірної України. Цей статус місто отримає відразу після гри Україна – Боснія і Герцеговина (12 жовтня).

9 жовтня збірна України зіграє на виїзді з Фінляндією.

Реклама