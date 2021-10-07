Билета будет мало! На решающий матч сборной Украины пустят не всех болельщиков

Фото - Facebook/ArenaLviv
На "Арену Львов" 12 октября на матч Украина – Босния и Герцеговина допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до игры.
Либо экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
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Об этих требованиях Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям говорится на странице "Арены-Львов" в Facebook.
При этом, как говорят на "Арене Львов", у стадиона будут расположены амбулатории, где каждый сможет сдать экспресс-тест.
Также при входе на арену болельщиков ждет температурный скрининг.
Львовский стадион, напомним, разрешено заполнить на две трети вместимости.
Как мы писали ранее, введение красной зоны во Львове отложено ради сборной Украины. Этот статус город получит сразу после игры Украина – Босния и Герцеговина (12 октября).
9 октября сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией.