6 октября 21:45
Италия 1
Испания 2
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Зенит --
Ювентус --
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Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
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Динамо --
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Билета будет мало! На решающий матч сборной Украины пустят не всех болельщиков

Андрей Трофимов
7 октября, 08:42
На ключевой поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове 12 октября попадут только вакцинированные болельщики или же с тестами на руках

Фото - Facebook/ArenaLviv

На "Арену Львов" 12 октября на матч Украина – Босния и Герцеговина допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до игры.

Либо экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

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Об этих требованиях Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям говорится на странице "Арены-Львов" в Facebook.

При этом, как говорят на "Арене Львов", у стадиона будут расположены амбулатории, где каждый сможет сдать экспресс-тест.

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Также при входе на арену болельщиков ждет температурный скрининг.

Львовский стадион, напомним, разрешено заполнить на две трети вместимости.

"Арена Львов" / Фото: ФФУ

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Как мы писали ранее, введение красной зоны во Львове отложено ради сборной Украины. Этот статус город получит сразу после игры Украина – Босния и Герцеговина (12 октября).

9 октября сборная Украины сыграет на выезде с Финляндией.

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