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Введение красной зоны во Львове отложат ради сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 17:00
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Сборная Украины проведет отборочный матч на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове при зрителях. Статус красной зоны Львов получит сразу после поединка
Болельщиков пустят на матч сборной Украины во Львове
Болельщиков пустят на матч сборной Украины во Львове / Фото: Reuters

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране поставило под вопрос проведение матча сборной Украины во Львове. Даже была приостановлена продажа билетов на "Арену Львов".

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Тем не менее, источник утверждает, что городским властям удалось договориться с руководством УАФ о введении красной зоны во Львове не с 11 октября, как этого просил мэр города Андрей Садовой, а после матча, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Арена Львов"
"Арена Львов" / Фото: ФФУ

В противном случае поединок Украина – Босния и Герцеговина пришлось бы проводить при пустых трибунах или переносить в другой город, как это было весной с поединками против Казахстана и Финляндии.

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Напомним Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной 12 октября, а 9 октября наша команда в гостях встретится с Финляндией.

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