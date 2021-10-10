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Бив сильно і точно: статистика ударів Ф'юрі – Вайлдер

Сергій Шаховець
10 жовтня, 09:59
Британський боксер Тайсон Ф'юрі впевнено перебоксував свого опонента американця Деонтея Вайлдера. Статистика ударів підтверджує перевагу Циганського короля

Тайсон Ф'юрі перебоксував Деонтея Вайлдера / Фото: Reuters

Божевільний поєдинок у Лас-Вегасі завершився перемогою чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером. Британський боксер відправив у нокаут американця в передостанньому 11-му раунді. Ми вели онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Вайлдер на нашому сайті.

Як ми повідомляли, перевагу Ф'юрі над Вайлдером підтвердили суддівські записки поєдинку, згідно з якими рахунок за очками вів Тайсон.

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За статистикою ударів перевага також за Циганським королем. За даними CompuBox, Ф'юрі повністю домінував у бою. Британець завдав більше ударів і був точнішим – 385 (39% точності) у Тайсона проти 355 (20%) у Деонтея.

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При цьому з 268 силових ударів від Ф'юрі – 114 прийшли у ціль (43% точності). Тоді як Вайлдер завдав 63 точних силових удари з 253 (25%).

Статистика за джебами виглядає наступним чином: у Ф'юрі 31% точності (36 з 117) проти 9% у Вайлдера (9 з 102).

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