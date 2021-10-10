Бил сильно и точно: статистика ударов Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри перебоксировал Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Безумный поединок в Лас-Вегасе завершился победой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Британский боксер отправил в нокаут американца в предпоследнем 11-м раунде. Мы вели онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер на нашем сайте.

Как мы сообщали, преимущество Фьюри над Уайлдером подтвердили судейские записки поединка, согласно которым счет по очкам вел Тайсон.

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По статистике ударов преимущество также за Цыганским королем. По данным CompuBox, Фьюри полностью доминировал в бою. Британец нанес больше ударов и был точнее – 385 (39% точности) у Тайсона против 355 (20%) у Деонтея.

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При этом из 268 силовых ударов от Фьюри – 114 пришли в цель (43% точности). В то время как Уайлдер нанес 63 точных силовых удара из 253 (25%).

Статистика по джебам выглядит следующим образом: у Фьюри 31% точности (36 из 117) против 9% у Уайлдера (9 из 102).

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