21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
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Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Бив, поки кут не попросив пощади: відео бою Далакян – Консепсьйон

Олександр Трикіша
21 листопада, 08:42
Українець Артем Далккян успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі, перемігши технічним нокаутом офіційного претендента з Панами Луїса Консепсьйона

Далакян переміг Консепсьйона і захистив титул WBA

Бій вийшов досить видовищним. Консепсьйон багато часу провів у центрі рингу, але українець грамотно оборонявся біля канатів і дуже небезпечно атакував на контрвипадах.

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У п'ятому раунді Далакян двічі відправив суперника на підлогу рингу, та ще й так, що здавалося, що після другого нокдауну він не підніметься.

Тим не менш, панамець зумів протриматися на рингу ще майже чотири раунди, поки в дев'ятій трихвилинці його кут не дав відмашку під час чергової запеклої атаки українця.

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Далакян здобув 21 перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програвав! Його суперник зазнав дев'ятої поразки при 39 перемогах.

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