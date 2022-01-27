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Біатлоністи залишились у Пекіні без тренера. Перший випадок коронавірусу у збірній України

Сергій Шаховець
27 січня, 15:58
Позитивний тест на COVID-19 здав тренер чоловічої збірної Юрай Санітра

Юрай Санітра склав позитивний тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Вчора олімпійська збірна України з біатлону у складі 23 осіб вирушила до Пекіна. Після прильоту до столиці Китаю вся делегація склала тести на коронавірус.

За даними Суспільне.Спорт, позитивний тест на COVID-19 був виявлений у тренера чоловічої збірної Юрая Санітри. У решти представників делегації результати тестів негативні.

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Після того, як словацький спеціаліст здасть ще один тест, стануть відомі подальші дії щодо тренера. У разі повторного позитивного тесту Санітра буде ізольовано від команди.

Юрай Санітра / Фото: biathlon.com.ua

Зазначимо, що це перший випадок виявленого коронавірусу у складі олімпійської збірної України.

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Перед вильотом у Пекін спортсмени та тренери складали два ПЛР-тести, всі показали негативні результати у збірній України.

Нагадаємо, перед початком сезону в чоловічій збірній України з біатлону було виявлено спалах захворювання. Тоді на коронавірус перехворіли біатлоністи Артем Прима та Артем Тищенко, а також тренер Олександр Кравченко.

Українські біатлоністи дорогою до Пекіна / Фото: Колаж: Сьогодні

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Повний склад команди, яка вирушила до Пекіна:

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
  • Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валя Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
  • Тренерський штаб: Юрай Санітра, Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко, Олексій Писаренко (лікар), Богдан Братков (лікар), Михайло Гуменяк (масажист), Дмитро Пухов (масажист).
  • Сервіс-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Іван Білосюк, Дмитро Бобков, Сергій Михайличенко.

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.