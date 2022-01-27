Биатлонисты остались в Пекине без тренера. Первый случай коронавируса в сборной Украины

Юрай Санитра сдал положительный тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня
Вчера олимпийская сборная Украины по биатлону в составе 23 человек отправилась в Пекин. После прилета в столицу Китая вся делегация сдала тесты на коронавирус.
По данным Суспильне.Спорт, положительный тест на COVID-19 был выявлен у тренера мужской сборной Юрая Санитры. У всех остальных представителей делегации результаты тестов отрицательные.
После того, как словацкий специалист сдаст еще один тест, станут известны дальнейшие действия в отношении тренера. В случае повторного положительного теста Санитра будет изолирован от команды.
Отметим, что это первый случай выявленного коронавируса в составе олимпийской сборной Украины.
Перед вылетом в Пекин спортсмены и тренеры сдавали два ПЦР-теста, все показали отрицательные результаты в сборной Украины.
Напомним, перед началом сезона в мужской сборной Украины по биатлону была выявлена вспышка заболевания. Тогда на коронавирус переболели биатлонисты Артем Прима и Артем Тищенко, а также тренер Александр Кравченко.
Полный состав команды, которая отправилась в Пекин:
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
- Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Дарья Блашко, Ирина Петренко.
- Тренерский штаб: Юрай Санитра, Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко, Игорь Ященко, Алексей Писаренко (врач), Богдан Братков (врач), Михаил Гуменяк (массажист), Дмитрий Пухов (массажист).
- Сервис-бригада: Оле Бьорн Треттеруд, Иван Билосюк, Дмитрий Бобков, Сергей Михайличенко.
Напомним, зимние олимпийские Игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах.