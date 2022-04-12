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Без суду і слідства. Українська рефері заявила про готовність вбивати окупантів

Сергій Шаховець
12 квітня, 21:46
Відома українська арбітриня Марина Стрілецька розповіла про почуття, які викликають у неї російські загарбники

Марина Стрілецька відчуває ненависть до російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кривавий диктатор Путін та його посібники розраховували, що в Україні російських військових зустрічатимуть з квітами, а насправді вони одержали жорсткий опір всього населення. Через вторгнення РФ змінилося ставлення українців до росіян.

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Арбітр ФІФА Марина Стрілецька розповіла про почуття, які викликають у неї російські окупанти.

"Моя бабуся з Росії, і родичі по татовій лінії – із Сибіру. Можна сказати, що я наполовину росіянка. Але вони пробудили таке почуття ненависті, що я ніколи не могла б подумати, що можу так ненавидіти когось. Якби мені дали гранату, я пішла б і вбила, не замислюючись, що це чиєсь життя.

Моя сестра намагалася допомогти мені з цими негативними емоціями та ненавистю, яка жила та постійно пульсувала в моїй крові. І вона справді допомогла мені. Десь після тижня я почала почуватися краще, не було жодних емоцій, тільки якесь порожнє тіло", – сказала Стрілецька в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Марина Стрілецька пережила весь цинізм російських окупантів / Фото: Mirror, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, асистентка Катерини Монзуль Марина Стрілецька в перші дні війни опинилася в епіцентрі бойових дій. Марина не встигла залишити свій будинок біля Харкова та на власному досвіді побачила, що несе "російський світ".

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Також ми повідомляли, що через паузу у чемпіонаті України Марина Стрілецька зараз працює у першості Швейцарії.

Марина Стрілецька та Катерина Монзуль працюватимуть у зарубіжних чемпіонатах / Фото: Колаж: Сьогодні