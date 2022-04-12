Без суда и следствия. Украинская рефери заявила о готовности убивать оккупантов

Марина Стрелецкая чувствует ненависть к российским оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Кровавый диктатор Путин и его пособники рассчитывали, что в Украине российских военных будут встречать с цветами, а на деле они получили жесткое сопротивление всего населения. Из-за вторжения РФ изменилось и отношение украинцев к россиянам.

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Арбитр ФИФА Марина Стрелецкая рассказала о чувствах, которые у нее вызывают российские оккупанты.

"Моя бабушка из России, и родственники по папиной линии – из Сибири. Можно сказать, что я наполовину россиянка. Но они пробудили такое чувство ненависти, что я никогда не могла бы подумать, что могу так ненавидеть кого-то. Если бы мне дали гранату, я пошла бы и убила, не задумываясь, что это чья-то жизнь. Моя сестра пыталась помочь мне с этими негативными эмоциями и ненавистью, которая жила и постоянно пульсировала в моей крови. И она действительно помогла мне. Где-то после недели я начала чувствовать себя лучше, не было никаких эмоций, только какое-то пустое тело", – сказала Стрелецкая в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Марина Стрелецкая испытала весь цинизм российских оккупантов / Фото: Mirror, Коллаж: Сегодня

Напомним, ассистентка Екатерины Монзуль Марина Стрелецкая в первые дни войны оказалась в эпицентре боевых действий. Марина не успела покинуть свой дом около Харькова и на собственном опыте увидела, что несет "русский мир".

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Также мы сообщали, что из-за паузы в чемпионате Украины Марина Стрелецкая сейчас работает в первенстве Швейцарии.