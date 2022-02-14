Без шансів на перемогу: українські фігуристи залишились без медалей у танцях на льоду

Олександра Назарова і Максим Нікітін / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно комплект нагород у танцях на льоду. Вперше за останні 12 років українська пара виступила у довільному танці.

Перша частина змагань відбулася 12 лютого, де пари відкатали ритм-танці. Тоді українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін здобули 65,5 балів за свій виступ і посіли 20-те місце. Цей результат дозволив парі кваліфікуватись у другу частину змагань.

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Довільний танець Назарової та Нікітіна судді оцінили у 97.34 балів, що є 18-м результатом. Але сумарна оцінка за два дні змагань не дозволила нашим спортсменам піднятися вище 20-го місця.

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Олімпійськими чемпіонами стали французи Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон, срібло у представників команди РОК Вікторії Синіциної та Микити Кацалапова, а бронза дісталася американцям Медісон Хаббелл та Закарі Донохью.

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Фігурне катання. Танці на льоду

1. Габріела Пападакіс/Гійом Сізерон (Франція) – 226.98

2. Вікторія Синіцина/Микита Кацалапов (РОК) – 220.51

3. Медісон Хаббелл / Закарі Донохью (США) – 218.02

20. Олександра Назарова/Максим Нікітін (Україна) – 162.87

Варто зазначити, що Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон встановили світовий рекорд за сумою програм. Їхній результат склав 226,98 бала. Попередній рекорд належав їм. Він був встановлений на Гран-прі Японії у 2019 році – 226,61 бала.

Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого. Після 13 лютого у медальному заліку Олімпіади лідирує Норвегія.