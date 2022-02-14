13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер 2
Вест Хэм 2
13 февраля 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Без шансов на победу: украинские фигуристы остались без медалей в танцах на льду

Сергей Шаховец
14 февраля, 08:52
Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выступили в произвольной программе танцев на льду

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был разыгран комплект наград в танцах на льду. Впервые за последние 12 лет украинская пара выступила в произвольном танце.

Первая часть соревнований состоялась 12 февраля, в которой пары откатали ритм-танцы. Тогда украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин получили 65,5 баллов за свое выступление и заняли 20-е место. Этот результат позволил паре квалифицироваться во вторую часть соревнований.

Реклама

Произвольный танец Назаровой и Никитина судьи оценили в 97.34 баллов, что является 18-м результатом. Но суммарная оценка за два дня соревнований не позволила нашим спортсменам подняться выше 20-го места.

Реклама

Олимпийскими чемпионами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, серебро у представителей команды РОК Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Реклама

Фигурное катание. Танцы на льду

  • 1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226.98
  • 2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (РОК) – 220.51
  • 3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 218.02
  • 20. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 162.87

Стоит отметить, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд по сумме программ. Их результат составил 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году — 226,61 балла.

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля. После 13 февраля в медальном зачете Олимпиады лидирует Норвегия.