Вагітна Світоліна підкреслила свій патріотизм (фото)

Синьо-жовтий макіяж Світоліної / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська тенісистка Еліна Світоліна чекає на первістка. Тому спортсменка пропускає Ролан Гаррос та бере паузу у кар'єрі.

А ще Світоліна заявила, що зараз підтримуватиме Україну у війні з Росією.

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"У мене зараз багато справ. У мене є фонд, я намагаюся робити якнайбільше для людей, які потребують допомоги. Зараз мої пріоритети – фонд та сім'я", – говорила Еліна.

І підкреслила свій патріотизм макіяжем. Тенісистка пофарбувала свої повіки у синій та жовтий кольори, які складають прапор України.

Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс публічно заявили про те, що зустрічаються, у січні 2019 року під час Australian Open. Наприкінці лютого 2021-го тенісисти повідомили про перерву у відносинах, але вже за два місяці, у квітні, заявили про заручини.

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У липні минулого року Еліна та Гаель зіграли весілля у Женеві. Гостями урочистостей стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу та спорту.