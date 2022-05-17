Беременная Свитолина подчеркнула свой патриотизм (фото)

Сине-желтый макияж Свитолиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская теннисистка Элина Свитолина ждет первенца. Поэтому спортсменка пропускает Ролан Гаррос и берет паузу в карьере.

А еще Свитолина заявила, что в это время будет поддерживать Украину в войне с Россией.

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"У меня сейчас много дел. У меня есть фонд, я стараюсь делать как можно больше для людей, которые нуждаются в помощи. Сейчас мои приоритеты – фонд и семья", – говорила Элина.

И подчеркнула свой патриотизм макияжем. Теннисистка раскрасила свои веки в синий и желтый цвета, которые составляют флаг Украины.

Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке.

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В июле прошлого года Элина и Гаэль сыграли свадьбу в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта.