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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Бенефіс капітана: Сидорчук "привіз" пенальті та вистрілив дублем

Любомир Луканюк
30 жовтня, 15:53
Динамо в гостях здобуває вольову перемогу над Маріуполем і зберігає за собою перше місце у Прем'єр-лізі

Динамо знову перемагає в УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

13-й тур чемпіонату України відкрили аутсайдер та лідер УПЛ.

Ми вели онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо, який завершився перемогою киян 3:2.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Поєдинок розпочався дуже цікаво. Вже у першій атаці господарі поля відкрили рахунок. Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Рефері перевірив порушення правил на VAR та призначив пенальті. Мішньов з 11 метрів пробив точно у кут.

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Але відразу ж капітан Динамо виправив свою помилку – дальнім ударом зрівняв рахунок.

Надалі гості володіли ініціативою та зуміли вийти вперед. Де Пена прострілив у штрафний майданчик, звідки в дотик пробив Циганков, але м'яч влучив у штангу. А першим на добиванні опинився Шапаренко.

А незабаром штанга зіграла вже за Динамо після удару Микитишина.

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У другому таймі картина на полі не змінилася. Динамо більше атакувало та збільшило свою перевагу. Знову добрий удар пройшов у Сидорчука, який відправив м'яч у "дев'ятку".

Але останнє слово у матчі було за Маріуполем. У компенсований час Клименко отримав класну передачу в штрафному майданчику суперника і точно пробив з близьої дистанції!

Маріуполь – Динамо – 2:3

Голи: Мішньов (4, пен.), Клименко (90+2) – Сидорчук (6), Шапаренко (29), Сидорчук (68)

Динамо перемагає та зберігає перше місце у турнірній таблиці. Нагадаємо, що ми ведемо онлайн матчу Шахтар – Десна.