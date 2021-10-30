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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Бенефис капитана: Сидорчук "привез" пенальти и выстрелил дублем

Любомир Луканюк
30 октября, 15:53
Динамо в гостях добывает волевую победу над Мариуполем и сохраняет за собой первое место в Премьер-лиге

Динамо вновь побеждает в УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

13-й тур чемпионата Украины открыли аутсайдер и лидер УПЛ.

Мы вели онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо, завершившегося победой киевлян 3:2.

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ОБЗОР МАТЧА

Поединок начался очень интересно. Уже в первой атаке хозяева поля открыли счет. Сидорчук сыграл рукой в собственной штрафной.

Рефери проверил нарушение правил на VAR и назначил пенальти. Мишнев с 11 метров пробил точно в угол.

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Но сразу же капитан Динамо исправил свою оплошность – дальним ударом сравнял счет.

В дальнейшем гости владели инициативой и сумели выйти вперед. Де Пена прострелил в штрафную, откуда в касание пробил Цыганков, но мяч угодил в штангу. А первым на добивании оказался Шапаренко.

А вскоре штанга сыграла уже за Динамо, после удара Микитишина.

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Во втором тайме картина на поле не изменилась. Динамо больше атаковало и увеличило свое преимущество. Снова хороший удар прошел у Сидорчука, который отправил мяч в "девятку".

Но последнее слово в матче было за Мариуполем. В компенсированное время Клименко получил классную передачу в штрафной соперника и точно пробил с ближней дистанции!

Мариуполь – Динамо – 2:3

Голы: Мишнев (4, пен.), Клименко (90+2) – Сидорчук (6), Шапаренко (29), Сидорчук (68)

Динамо побеждает и сохраняет первое место в турнирной таблице. Напомним, что мы ведем онлайн матча Шахтер – Десна.