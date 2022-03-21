Бенефіс Феррарі та драматичний виліт чемпіона: як пройшов старт сезону Формули-1 (відео)

Шарль Леклер виграв стартовий Гран-прі Формули-1 сезону 2022 року / Фото: Getty Images

73-й чемпіонат світу Формули-1 стартував у Бахрейні. Одноіменний Гран-прі у місті Сахір дав першу оцінку фаворитам сезону як в особистому, так і у командному чемпіонаті.

Передсезонні випробування показали, що найбільш успішно над новим болідом попрацювали представники Ферраррі. Лідер команди монегаск Шарль Леклер домінував протягом усього Гран-прі, вигравши при цьому поул-позишн у кваліфікації.

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Старт ГП для Леклера пройшов спокійно і Шарль упевнено захопив лідерство, з кожним колом відриваючись від переслідувачів. Другим йшов чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який зміг впритул під'їхати до Леклера після аварії Гаслі на 45 колі.

Але створити конкуренції на трасі Ферстаппену не вийшло, навіть через технічні проблеми перший пілот Ред Булл зійшов з дистанції за три кола до кінця гонки. Повторив дії партнера по команді та Серхіо Перес. Болід мексиканця розгорнуло, і він також не зміг фінішувати.

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В обох пілотів виникли технічні причини з паливним насосом, який перестав доставляти до двигуна паливо майже порожнього бака. Сходом пілотів Ред Булл скористався Карлос Сайнс, який фінішував другим.

Також на подіум піднявся Льюїс Хемілтон. Замкнув ТОП-10 пілотів, які набрали очки, дебютант Формули-1 – китайський гонщик Гуанью Чжоу. А переможець Гран-прі Бахрейну Шарль Леклер здобув свою третю перемогу у кар'єрі. Найкраще коло гонки також залишилося за пілотом Фераррі.

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Формула 1. Перший етап. Гран-прі Бахрейну:

Шарль Леклер (Феррарі) – 1:37:33.584 Карлос Сайнс (Феррарі) +5.598 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +9.675 Джордж Расселл (Мерседес) +11.211 Кевін Магнуссен (Хаас) +14.754 Валттері Боттас (Альфа Ромео) +16.119 Естебан Окон (Альпін) +19.423 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +20.386 Фернандо Алонсо (Альпін) +22.390 Гуанью Чжоу (Альфа Ромео) +23.064

Нагадаємо, що керівництво Формули-1 також підтримало Україну через вторгнення окупантів. Цього року королівські перегони вирішили не відвідувати Росію, викинувши з розкладу Гран-прі Сочі.