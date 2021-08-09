Білодід змінила вид спорту. Так навіть сексуальніше!

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід вирушила на відпочинок на Мальдіви. Але навіть під час відпустки красуня не забуває про спорт!

Дар'я Білодід відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram

Дзюдоїстка в блакитному купальнику вирушила підкорювати хвилі на жовтому каное. Ну прямо в національних кольорах!

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До речі, Україна в змаганнях на каное завоювала дві медалі, так що нове захоплення може стати перспективним, якщо Дар'я раптом зважиться змінити вид спорту.

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До речі, напередодні ми опублікували фото Дар'ї Білодід в сексі-сукні і без неї! Чарівна дзюдоїстка змінила кімоно на відверту сукню чорного кольору.

На Іграх в Токіо Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг. Українка була однією з фаворитів турніру, але не змогла пробитися у фінал.

Проте після медальної сутички Білодід розплакалася прямо на татамі. Фото українки, яка плаче, облетіли весь світ.