Белфорт ніяк не вгамується: екс-чемпіон UFC кинув виклик братам Кличкам

Вітор Белфорт кинув виклик братам Кличко / Фото: mmafighting.com

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Вітор Белфорт після перемоги над 58-річним екс-чемпіоном Евандером Холіфілдом розповів, з ким він хоче зустрінеться на рингу.

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"Потребую поєдинку з кимось легендарним. Зараз я націлений на Джейка Пола. Хотів би побитися з братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, з Тайсоном Ф'юрі. Я дивлюся на хлопців, які самі проклали свій шлях. Бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, всі хочуть це побачити", – поділився своїми планами Белфорт на каналі TMZ Sports.

Евандер Холіфілд програв Вітору Белфорту в першому раунді

Нагадаємо, що екс-чемпіону UFC Вітору Белфорту вистачило 104 секунди для перемоги над легендарним Холіфілдом. І це все сталося на очах у колишнього президента США Дональд Трамп, який коментував поєдинок.

Дивіться основні моменти бою Белфорт – Холіфілд.