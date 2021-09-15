15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Белфорт ніяк не вгамується: екс-чемпіон UFC кинув виклик братам Кличкам

Сергій Шаховець
15 вересня, 19:43
Перемога над ветераном боксерського рингу Холіфілдом надихнула бразильського екс-чемпіона UFC на нові подвиги

Вітор Белфорт кинув виклик братам Кличко / Фото: mmafighting.com

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі Вітор Белфорт після перемоги над 58-річним екс-чемпіоном Евандером Холіфілдом розповів, з ким він хоче зустрінеться на рингу.

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"Потребую поєдинку з кимось легендарним. Зараз я націлений на Джейка Пола. Хотів би побитися з братами Кличками, Ленноксом Льюїсом і, можливо, з Тайсоном Ф'юрі. Я дивлюся на хлопців, які самі проклали свій шлях.

Бажаю дати урок Джейку Полу. Йому потрібен урок, всі хочуть це побачити", – поділився своїми планами Белфорт на каналі TMZ Sports.

Евандер Холіфілд програв Вітору Белфорту в першому раунді

Нагадаємо, що екс-чемпіону UFC Вітору Белфорту вистачило 104 секунди для перемоги над легендарним Холіфілдом. І це все сталося на очах у колишнього президента США Дональд Трамп, який коментував поєдинок.

Дивіться основні моменти бою Белфорт – Холіфілд.

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