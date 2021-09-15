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Реал --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Белфорт никак не угомонится: экс-чемпион UFC бросил вызов братьям Кличко

Сергей Шаховец
15 сентября, 19:43
Победа над ветераном боксерского ринга Холифилдом воодушевила бразильского экс-чемпиона UFC на новые подвиги

Витор Белфорт бросил вызов братьям Кличко / Фото: mmafighting.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт после победы над 58-летним экс-чемпионом Эвандером Холифилдом рассказал, с кем он хочет встретится на ринге.

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"Нуждаюсь в поединке с кем-то легендарным. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Хотел бы подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, с Тайсоном Фьюри. Я смотрю на парней, которые сами проложили свой путь.

Желаю преподать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, все хотят это увидеть", – поделился своими планами Белфорт на канале TMZ Sports.

Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде

Напомним, что экс-чемпиону UFC Витору Белфорту хватило 104 секунды для победы над легендарным Холифилдом. И это все произошло на глазах у бывшего президента США Дональд Трамп, который комментировал поединок.

Смотрите основные моменты боя Белфорт – Холифилд.

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