Беленюк бореться за "золото" Олімпіади-2020: де і коли дивитися фінал

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 в Ріо в греко-римській боротьбі і депутат ВР Жан Беленюк сьогодні збирається здійснити свою мрію

Жан Беленюк дійшов до фіналу в Токіо-2020 / Фото: Reuters

У найспекотніший день на Олімпіаді-2020 в Токіо за своє "золото" побореться чинний чемпіон світу в греко-римському стилі до 87 кг Жан Беленюк, який впевнено пройшов у півфіналі Івана Гуклека з Хорватії.

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Сутичка в денний сесії почнеться не раніше 14:00. Її можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.



Фото Reuters

Беленюк вже є срібним призером Олімпіади-2016 і нічого, крім перемоги, його сьогодні в фіналі не влаштує. Жан битиметься з угорцем Віктором Лорінцем.

"З угорцем Віктором Лорінцем ми зустрічалися разів десять і я жодного разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу", – говорить Беленюк

Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters

Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлин, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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