Беленюк сражается за "золото" Олимпиады-2020: где и когда смотреть финал

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио в греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк сегодня собирается осуществить свою мечту

Жан Беленюк дошел до финала в Токио-2020 / Фото: Reuters

В самый жаркий день на Олимпиаде-2020 в Токио за свое "золото" поборется действующий чемпион мира в греко-римском стиле до 87 кг Жан Беленюк, который уверенно прошел в полуфинале Ивана Гуклека из Хорватии.

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Схватка в дневной сессии начнется не ранее 14:00. Ее можно будет увидеть на канале "UA:Перший", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.



Фото Reuters

Беленюк уже является серебряным призером Олимпиады-2016 и ничего, кроме победы, ему сегодня в финале не устроит. Жан сразится с венгром Виктором Лоринцем.

"С венгром Виктором Лоринцем мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду", – говорит Беленюк

Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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