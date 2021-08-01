Бігав, як божевільний: тренер не стримав емоцій після завоювання медалі в Токіо

Боксерський турнір на Олімпійських іграх в Токіо сьогодні подарував чимало подій. Однією з яскравих подій стала реакція ганського тренера на вихід підопічного в півфінал

Емоції ганского тренера по боксу у Токіо

Ганський боксер у ваговій категорії до 57 кг Самуель Такі переміг венесуельця Сейбера Авіла Сегуру роздільним рішенням суддів і пробився у півфінал.

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Такі вже гарантував собі як мінімум бронзову медаль, чому неймовірно зрадів його тренер.

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Відразу після оголошення вердикту суддів наставник не стримав емоцій і почав бігати з прапором біля рингу, передає кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула з Токіо.

Нагадаємо, раніше француз з російським корінням влаштував бунт на Олімпіаді. Мурад Алієв залишився незадоволений рішенням суддів присудити йому поразку.

А перед цим українцю відрахували нокдаун, якого не було. Але він все одно гарантував собі медаль! Боксер Олександр Хижняк пробився у півфінал Ігор в Токіо. У складному поєдинку він здолав грубіяна з Домінікани.