29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Баварія – Динамо: стрім матчу Ліги чемпіонів на YouTube

Сергій Шаховець
29 вересня, 20:18
Баварія і Динамо зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в Мюнхені на "Алянц-Арені" і розпочнеться о 22:00

Баварія - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Трансляція Баварія – Динамо вже доступна на нашому сайті. Крім цього, ми проведемо стрім матчу на нашому Youtube-каналі.

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Після першого туру Баварія лідирує в групі Е з трьома очками, здобутими завдяки виїзній перемозі над Барселоною з рахунком 3:0. Динамо ділить друге-третє місця з Бенфікою, з якої зіграло в Києві внічию 0:0.

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Команди раніше зустрічалися 10 разів. Баварія виграла п'ять із цих матчів, Динамо – чотири.

Букмекери вважають Баварію беззаперечним фаворитом поєдинку: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна – 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00.

Дивіться, як минулого тижня Динамо грало з Шахтарем за Суперкубок України

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