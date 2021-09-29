29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Бавария – Динамо: стрим матча Лиги чемпионов на YouTube

Сергей Шаховец
29 сентября, 20:18
Бавария и Динамо встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Мюнхене на "Алянц-Арене" и начнется в 22:00

Бавария - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Трансляция Бавария – Динамо уже доступна на нашем сайте. Кроме этого, мы проведем стрим матча на нашем Youtube-канале.

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После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, добытыми благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0. Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.

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Команды прежде встречались 10 раз. Бавария выиграла пять из этих матчей, Динамо – четыре.

Букмекеры считают Баварию безоговорочным фаворитом поединка: коэффициент на победу команды Юлиана Нагельсманна – 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00.

Смотрите, как на прошлой неделе Динамо играло с Шахтером за Суперкубок Украины

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