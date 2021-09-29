Баварія – Динамо: стартові склади матчу Ліги чемпіонів

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Ліги чемпіонів пройде в Мюнхені на "Альянц Арені" і розпочнеться о 22:00. Баварія – Динамо дивитися онлайн-трансляцію можна на нашому сайті.

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Баварія: Ноєр, Кіммі, Упамекано, Зюле, Ернандес, Горетцка, Девіс, Сані, Гнабрі, Мюллер, Левандовський

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забітцер, Ніанзоу, Мусіала

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Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Андрієвський, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш

Запасні: Бойко, Нещерет, Караваєв, Сирота, Кендзьора, Шепелєв, Леднєв, Вербич, Вітіньо, Антюх, Шкурін, Супряга

Зазначимо, що в першому турі Динамо зіграло внічию 0:0 з португальською Бенфікою, а мюнхенська Баварія розгромила Барселону 3:0. Німецька команда лідирує в групі Е, а "біло-сині" ділять друге-третє місця з Бенфікою.

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