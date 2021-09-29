29 вересня 19:45
Аталанта 1
Янг Бойз 0
29 вересня 19:45
Зеніт 4
Мальме 0
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Баварія – Динамо: стартові склади матчу Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
29 вересня, 20:52
Баварія і Динамо опублікували стартові склади на матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Ліги чемпіонів пройде в Мюнхені на "Альянц Арені" і розпочнеться о 22:00. Баварія – Динамо дивитися онлайн-трансляцію можна на нашому сайті.

Читайте також: Баварія – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Баварія: Ноєр, Кіммі, Упамекано, Зюле, Ернандес, Горетцка, Девіс, Сані, Гнабрі, Мюллер, Левандовський

Запасні: Фрюхтль, Річардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забітцер, Ніанзоу, Мусіала

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Динамо: Бущан, Тимчик, Забарний, Шабанов, Миколенко, Андрієвський, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш

Запасні: Бойко, Нещерет, Караваєв, Сирота, Кендзьора, Шепелєв, Леднєв, Вербич, Вітіньо, Антюх, Шкурін, Супряга

Зазначимо, що в першому турі Динамо зіграло внічию 0:0 з португальською Бенфікою, а мюнхенська Баварія розгромила Барселону 3:0. Німецька команда лідирує в групі Е, а "біло-сині" ділять друге-третє місця з Бенфікою.

Читайте, як букмекери оцінюють поєдинок Баварія – Динамо.

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