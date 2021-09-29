Бавария – Динамо: стартовые составы матча Лиги чемпионов

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Лиги чемпионов пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене" и начнется в 22:00. Бавария – Динамо смотреть онлайн-трансляцию можно на нашем сайте.

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Бавария: Нойер, Киммих, Упамекано, Зюле, Эрнандес, Горетцка, Дэвис, Сане, Гнабри, Мюллер, Левандовски

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Станишич, Кьюзанс, Сарр, Рока, Забитцер, Нианзоу, Мусиала

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Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш

Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сирота, Кендзера, Шепелев, Леднев, Вербич, Витиньо, Антюх, Шкурин, Супряга

Отметим, что в первом туре Динамо сыграло вничью 0:0 с португальской Бенфикой, а мюнхенская Бавария разгромила Барселону 3:0. Немецкая команда лидирует в группе Е, а "бело-синие" делят второе-третье места с Бенфикой.

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