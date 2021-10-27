27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Барселона продовжує втрачати гравців перед матчем з Динамо: талант каталонців потрапив у лазарет

Павло Василенко
27 жовтня, 22:39
Молодий талант каталонського клубу Ансу Фаті знову потрапив у лазарет. 18-річного нападника турбує коліно

Анссумане Фаті / Фото: Reuters

Барселону продовжує переслідувати епідемію травм. Юний форвард каталонців відчув дискомфорт у коліні, повідомляє пресслужба клубу.

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель-Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

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У цьому поєдинку Фаті провів на полі 74 хвилини, після чого його замінили на Серхіо Агуеро, який у компенсований час другого тайму забив єдиний гол господарів.

У нинішньому чемпіонаті Іспанії Фаті зіграв чотири гри, в яких забив два голи та віддав одну передачу. До цього Ансу не грав десять місяців через розрив меніска.

Крім 18-річного форварда, в лазареті Барселони перебувають Мартін Бретуейт (через травму коліна вибув до кінця року), Усман Дембеле та Рональд Араухо (у обох – пошкодження підколінного сухожилля), а також Педрі та Френкі Де Йонг (у обох – м'язова травма).

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Не виключено, що всі ці гравці не братимуть участі у київському матчі Ліги чемпіонів проти Динамо, який заплановано на 2 листопада.

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