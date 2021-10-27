Барселона продовжує втрачати гравців перед матчем з Динамо: талант каталонців потрапив у лазарет

Анссумане Фаті / Фото: Reuters

Барселону продовжує переслідувати епідемію травм. Юний форвард каталонців відчув дискомфорт у коліні, повідомляє пресслужба клубу.

Минулої неділі мадридський Реал виграв четверте поспіль Ель-Класіко у каталонської Барселони (2:1). Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

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У цьому поєдинку Фаті провів на полі 74 хвилини, після чого його замінили на Серхіо Агуеро, який у компенсований час другого тайму забив єдиний гол господарів.

У нинішньому чемпіонаті Іспанії Фаті зіграв чотири гри, в яких забив два голи та віддав одну передачу. До цього Ансу не грав десять місяців через розрив меніска.

Крім 18-річного форварда, в лазареті Барселони перебувають Мартін Бретуейт (через травму коліна вибув до кінця року), Усман Дембеле та Рональд Араухо (у обох – пошкодження підколінного сухожилля), а також Педрі та Френкі Де Йонг (у обох – м'язова травма).

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Не виключено, що всі ці гравці не братимуть участі у київському матчі Ліги чемпіонів проти Динамо, який заплановано на 2 листопада.