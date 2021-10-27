Барселона продолжает терять игроков перед матчем с Динамо: талант каталонцев угодил в лазарет

Анссумане Фати / Фото: Reuters

Барселону продолжает преследовать эпидемия травм. Юный форвард каталонцев почувствовал дискомфорт в колене, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшее воскресенье мадридский Реал выиграл четвертое подряд Эль-Класико у каталонской Барселоны (2:1). Мы вели онлайн матча Барселона – Реал на нашем сайте.

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В этом поединке Фати провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Серхио Агуэро, который в компенсированное время второго тайма забил единственный гол хозяев.

В нынешнем чемпионате Испании Фати сыграл четыре игры, в которых забил два гола и отдал одну передачу. До этого Ансу не играл десять месяцев из-за разрыва мениска.

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Помимо 18-летнего форварда, в лазарете Барселоны находятся Мартин Бретуэйт (из-за травмы колена выбыл до конца года), Усман Дембеле и Рональд Араухо (у обоих – повреждение подколенного сухожилия), а также Педри и Фрэнки Де Йонг (у обоих – мышечная травма).

Не исключено, что все эти игроки не примут участия в киевском матче Лиги чемпионов против Динамо, который запланирован на 2 ноября.