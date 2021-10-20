20 жовтня 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
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Інгулець --
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Львів --
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Рух --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Барселона – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
20 жовтня, 20:33
Барселона приймала Динамо на "Камп Ноу" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. До цього матчу обидві команди жодного разу не забивали

Жерар Піке відкрив рахунок в матчі Барселона - Динамо / Фото: REUTERS

Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо з докладним описом всіх ключових моментів.

Каталонці почали поєдинок дуже потужно і не дозволяли киянам продихнути. Шквал атак дав свої плоди на 36-й хвилині, коли оборону гостей прорвав Жерар Піке.

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Зазначимо, що до початку матчу в букмекерських конторах каталонці були фаворитами матчу. Котирування на перемогу Барселони – 1.27, на нічию – 6.50, на перемогу Динамо – 11.00. Очікувалось, що в матчі буде забито не менше трьох голів.

    Барселона і Динамо провели між собою 12 матчів. Шість останніх пройшли на групових етапах Ліги чемпіонів. В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98.

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