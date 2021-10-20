Барселона – Динамо: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Жерар Пике открыл счет в матче Барселона - Динамо / Фото: REUTERS

Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов.

Каталонцы начали поединок очень мощно и не позволяли киевлянам продохнуть. Шквал атак дал свои плоды на 36-й минуте, когда оборону гостей прорвал Жерар Пике.

Реклама

Отметим, что до начала матча в букмекерских конторах каталонцы были фаворитами матча. Котировки на победу Барселоны – 1.27, на ничью – 6.50, на победу Динамо – 11.00. Ожидалось, что в матче будет забито не меньше трех голов.

Барселона и Динамо провели между собой 12 матчей. Шесть последних прошли на групповых этапах Лиги чемпионов. В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98.