20 октября 50’
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Барселона – Динамо: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
20 октября, 20:33
Барселона принимала Динамо на "Камп Ноу" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого матча обе команды ни разу не забивали

Жерар Пике открыл счет в матче Барселона - Динамо / Фото: REUTERS

Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов.

Каталонцы начали поединок очень мощно и не позволяли киевлянам продохнуть. Шквал атак дал свои плоды на 36-й минуте, когда оборону гостей прорвал Жерар Пике.

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Отметим, что до начала матча в букмекерских конторах каталонцы были фаворитами матча. Котировки на победу Барселоны – 1.27, на ничью – 6.50, на победу Динамо – 11.00. Ожидалось, что в матче будет забито не меньше трех голов.

    Барселона и Динамо провели между собой 12 матчей. Шесть последних прошли на групповых этапах Лиги чемпионов. В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98.

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