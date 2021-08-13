Барса без Мессі і наш інтерес: розклад 1-го туру чемпіонату Іспанії

Лунін буде боротися за місце в основі Реалу / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/
Чемпіонат Іспанії вже не буде колишнім. Після Кріштіану Роналду Ла Лігу покинув і Ліонель Мессі.
Новий сезон стартує вже сьогодні. Чинним чемпіоном є мадридський Атлетіко.
Хто фаворит? Букмекери в розрахунок приймають лише три команди. Котирування на чемпіонство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетіко – 3.75...
Де дивитись? В Україні матчі іспанської першості будуть транслюватися на платформі Мегого.
Наш інтерес. Андрій Лунін знову спробує закріпитися в складі Реала. У минулому сезоні наш голкіпер зіграв лише один матч (та й той – в Кубку Іспанії).
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Розклад 1-го туру
П'ятниця, 13 серпня
- 22:00. Валенсія – Гетафе
Субота, 14 серпня
- 20.30. Кадіс – Леванте
- 20.30. Мальорка – Бетіс
- 23:00. Алавес – Реал
- 23:00. Осасуна – Еспаньол
Неділя, 15 серпня
- 18:30. Сельта – Атлетіко
- 21:00. Барселона – Реал Сосьєдад
- 23:15. Севілья – Райо Вальєкано
Понеділок, 16 серпня
- 21:00. Вільярреал – Гранада
- 23:00. Ельче – Атлетік
Раніше ми писали про старт кращого в світі національного чемпіонату.