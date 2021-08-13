13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Барса без Мессі і наш інтерес: розклад 1-го туру чемпіонату Іспанії

Любомир Луканюк
13 серпня, 15:59
Атлетіко захищає титул, Барселона без кращого гравця світу і битва Луніна за основу – такі інтриги нового сезону іспанської Ла Ліги

Лунін буде боротися за місце в основі Реалу / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Чемпіонат Іспанії вже не буде колишнім. Після Кріштіану Роналду Ла Лігу покинув і Ліонель Мессі.

Новий сезон стартує вже сьогодні. Чинним чемпіоном є мадридський Атлетіко.

Хто фаворит? Букмекери в розрахунок приймають лише три команди. Котирування на чемпіонство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетіко – 3.75...

Де дивитись? В Україні матчі іспанської першості будуть транслюватися на платформі Мегого.

Наш інтерес. Андрій Лунін знову спробує закріпитися в складі Реала. У минулому сезоні наш голкіпер зіграв лише один матч (та й той – в Кубку Іспанії).

Читайте також: Шість українців зіграють в топ-чемпіонатах Європи. За кого вболівати

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Розклад 1-го туру

П'ятниця, 13 серпня

  • 22:00. Валенсія – Гетафе

Субота, 14 серпня

  • 20.30. Кадіс – Леванте
  • 20.30. Мальорка – Бетіс
  • 23:00. Алавес – Реал
  • 23:00. Осасуна – Еспаньол

Неділя, 15 серпня

  • 18:30. Сельта – Атлетіко
  • 21:00. Барселона – Реал Сосьєдад
  • 23:15. Севілья – Райо Вальєкано

Понеділок, 16 серпня

  • 21:00. Вільярреал – Гранада
  • 23:00. Ельче – Атлетік

Раніше ми писали про старт кращого в світі національного чемпіонату.

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