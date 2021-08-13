13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Барса без Месси и наш интерес: расписание 1-го тура чемпионата Испании

Любомир Луканюк
13 августа, 15:59
Атлетико защищает титул, Барселона без лучшего игрока мира и битва Лунина за основу – такие интриги нового сезона испанской Ла Лиги

Лунин будет бороться за место в основе Реала / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Чемпионат Испании уже не будет прежним. После Криштиану Роналду Ла Лигу покинул и Лионель Месси.

Новый сезон стартует уже сегодня. Действующим чемпионом является мадридский Атлетико.

Кто фаворит? Букмекеры в расчет принимают лишь три команды. Котировки на чемпионство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетико – 3.75...

Где смотреть? В Украине матчи испанского первенства будут транслироваться на платформе Мегого.

Наш интерес. Андрей Лунин снова попытается закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне наш голкипер сыграл всего один матч (да и тот – в Кубке Испании).

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Расписание 1-го тура

Пятница, 13 августа

  • 22:00. Валенсия – Хетафе

Суббота, 14 августа

  • 20:30. Кадис – Леванте
  • 20:30. Мальорка – Бетис
  • 23:00. Алавес – Реал
  • 23:00. Осасуна – Эспаньол

Воскресенье, 15 августа

  • 18:30. Сельта – Атлетико
  • 21:00. Барселона – Реал Сосьедад
  • 23:15. Севилья – Райо Вальекано

Понедельник, 16 августа

  • 21:00. Вильярреал – Гранада
  • 23:00. Эльче – Атлетик

Ранее мы писали о старте лучшего в мире национального чемпионата.

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