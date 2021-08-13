Барса без Месси и наш интерес: расписание 1-го тура чемпионата Испании

Лунин будет бороться за место в основе Реала / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Чемпионат Испании уже не будет прежним. После Криштиану Роналду Ла Лигу покинул и Лионель Месси.

Новый сезон стартует уже сегодня. Действующим чемпионом является мадридский Атлетико.

Кто фаворит? Букмекеры в расчет принимают лишь три команды. Котировки на чемпионство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетико – 3.75...

Где смотреть? В Украине матчи испанского первенства будут транслироваться на платформе Мегого.

Наш интерес. Андрей Лунин снова попытается закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне наш голкипер сыграл всего один матч (да и тот – в Кубке Испании).

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Расписание 1-го тура

Пятница, 13 августа

22:00. Валенсия – Хетафе

Суббота, 14 августа

20:30. Кадис – Леванте

20:30. Мальорка – Бетис

23:00. Алавес – Реал

23:00. Осасуна – Эспаньол

Воскресенье, 15 августа

18:30. Сельта – Атлетико

21:00. Барселона – Реал Сосьедад

23:15. Севилья – Райо Вальекано

Понедельник, 16 августа

21:00. Вильярреал – Гранада

23:00. Эльче – Атлетик

Ранее мы писали о старте лучшего в мире национального чемпионата.