Барса без Месси и наш интерес: расписание 1-го тура чемпионата Испании

Лунин будет бороться за место в основе Реала / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/
Чемпионат Испании уже не будет прежним. После Криштиану Роналду Ла Лигу покинул и Лионель Месси.
Новый сезон стартует уже сегодня. Действующим чемпионом является мадридский Атлетико.
Кто фаворит? Букмекеры в расчет принимают лишь три команды. Котировки на чемпионство: Реал – 2.00, Барселона – 3.00, Атлетико – 3.75...
Где смотреть? В Украине матчи испанского первенства будут транслироваться на платформе Мегого.
Наш интерес. Андрей Лунин снова попытается закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне наш голкипер сыграл всего один матч (да и тот – в Кубке Испании).
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Расписание 1-го тура
Пятница, 13 августа
- 22:00. Валенсия – Хетафе
Суббота, 14 августа
- 20:30. Кадис – Леванте
- 20:30. Мальорка – Бетис
- 23:00. Алавес – Реал
- 23:00. Осасуна – Эспаньол
Воскресенье, 15 августа
- 18:30. Сельта – Атлетико
- 21:00. Барселона – Реал Сосьедад
- 23:15. Севилья – Райо Вальекано
Понедельник, 16 августа
- 21:00. Вильярреал – Гранада
- 23:00. Эльче – Атлетик
Ранее мы писали о старте лучшего в мире национального чемпионата.