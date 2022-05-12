12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Аж мурашки по шкірі! Христина Соловій емоційно заспівала гімн України у Німеччині (відео)

Анатолій Дерека
12 травня, 17:04
Українська співачка розчулила до глибини душі виконанням головної пісні країни під фортепіано

Христина Соловій виконала гімн України на матчі збірної / Фото: Getty Images

Вчора збірна України провела свій перший поєдинок після початку повномасштабної війни проти Росії. Суперником стала менхенгладбаська Боруссія.

Команда Олександра Петракова зуміла здобути перемогу з рахунком 2:1. За матчем спостерігали понад 20 тисяч глядачів, які прийшли на стадіон із прапорами України.

Реклама

Окремою фішкою стало виконання гімну України перед стартовим свистком. Його виконала популярна фолк-виконавиця Христина Соловій, якій підспівували усі українські гравці, тренери та вболівальники. Вийшло вражаюче!

Зазначимо, що наступний спаринг наша команда проведе проти Емполі 17 травня, а наступного дня відіграє проти хорватської Рієки. Поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Шотландії заплановано на 1 червня.

Якщо наша команда обіграє "тартанову армію", то зіграє 5 червня проти Уельсу за право поїхати на мундіаль. Там Україна опиниться у групі В з Англією, США та Іраном. Сам чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.