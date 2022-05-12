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Аж мурашки по коже! Христина Соловий эмоционально спела гимн Украины в Германии (видео)

Анатолий Дерека
12 мая, 17:04
Украинская певица тронула до глубины души исполнением главной песни страны под фортепиано

Христина Соловий исполнила гимн Украины на матче сборной / Фото: Getty Images

Вчера сборная Украины провела свой первый поединок после начала полномасштабной войны против России. Соперником стала менхенгладбахская Боруссия.

Команда Александра Петракова сумела добыть победу со счетом 2:1. За матчем наблюдали более 20 тысяч зрителей, которые пришли на стадион с флагами Украины.

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Отдельной фишкой стало исполнение гимна Украины перед стартовым свистком. Его исполнила популярная фолк-исполнительница Христина Соловий, которой подпевали все украинские игроки, тренеры и болельщики. Вышло впечатляюще!

Отметим, что следующий спарринг наша команда проведет против Эмполи 17 мая, а на следующий день отыграет против хорватской Риеки. Поединок отбора на ЧМ-2022 против Шотландии запланирован на 1 июня.

Если наша команда обыграет "тартановую армию", то сыграет 5 июня против Уэльса за право поехать на мундиаль. Там Украина окажется в группе В с Англией, США и Ираном. Сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.