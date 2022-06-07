8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Австралія вийшла у фінал стикових матчів ЧС-2022

Любомир Луканюк
7 червня, 23:23
Австралійці обіграли команду ОАЕ і тепер у битві за поїздку на чемпіонат світу зустрінуться зі збірною Перу

Австралійці обіграли команду ОАЕ

Сьогодні було зіграно вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022 в Азіатській футбольній конфедерації. За путівку у фінал міжконтинентальних стикових поєдинків боролися збірні Об'єднаних Арабських Еміратів та Австралії.

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У напруженому двобої перемогу вирвали футболісти Зеленого континенту.

ОАЕ – Австралія – 1:2
Голи: Канедо (57) – Ірвайн (53), Хрустіч (84).

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Тепер у матчі за вихід на чемпіонат світу 13 червня Австралія зіграє з Перу.

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А останній учасник мундіалю визначиться 14 червня у поєдинку Коста-Ріка – Нова Зеландія.

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Фінальний турнір чемпіонату світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня.