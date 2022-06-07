Австралія вийшла у фінал стикових матчів ЧС-2022

Австралійці обіграли команду ОАЕ
Сьогодні було зіграно вирішальний матч кваліфікації ЧС-2022 в Азіатській футбольній конфедерації. За путівку у фінал міжконтинентальних стикових поєдинків боролися збірні Об'єднаних Арабських Еміратів та Австралії.
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У напруженому двобої перемогу вирвали футболісти Зеленого континенту.
ОАЕ – Австралія – 1:2
Голи: Канедо (57) – Ірвайн (53), Хрустіч (84).
Тепер у матчі за вихід на чемпіонат світу 13 червня Австралія зіграє з Перу.
А останній учасник мундіалю визначиться 14 червня у поєдинку Коста-Ріка – Нова Зеландія.
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Фінальний турнір чемпіонату світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня.