Розбите серце. Роман Яремчук ридав після матчу з Уельсом (відео)

Український форвард не приховував емоцій після того, як нашій команді не вдалося пробитися на ЧС-2022

Яремчук дуже хотів поїхати на ЧС-2022

У драматичному матчі збірна України програла Уельсу путівку на чемпіонат світу 2022 року. Долю зустрічі вирішив автогол Андрія Ярмоленка.

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Після матчу футболісти збірної України не приховували емоцій. Більшість із них плакали. А сльози форварда Романа Яремчука ще раз підтверджують, наскільки сильно наша команда хотіла потрапити на мундіаль.

Pure, raw emotions



Broken hearts in Ukraine tonight pic.twitter.com/3qTzTUFBxO - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022

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Але нічого. Нині важливіше перемогти у війні. А на збірну України чекають нові виклики. 8 червня наша команда стартує у Лізі націй. Перший матч на виїзді проти Ірландії.