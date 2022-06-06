Розбите серце. Роман Яремчук ридав після матчу з Уельсом (відео)

У драматичному матчі збірна України програла Уельсу путівку на чемпіонат світу 2022 року. Долю зустрічі вирішив автогол Андрія Ярмоленка.
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Після матчу футболісти збірної України не приховували емоцій. Більшість із них плакали. А сльози форварда Романа Яремчука ще раз підтверджують, наскільки сильно наша команда хотіла потрапити на мундіаль.
Pure, raw emotions- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022
Broken hearts in Ukraine tonight pic.twitter.com/3qTzTUFBxO
Але нічого. Нині важливіше перемогти у війні. А на збірну України чекають нові виклики. 8 червня наша команда стартує у Лізі націй. Перший матч на виїзді проти Ірландії.