7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Австралия вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022

Любомир Луканюк
7 июня, 23:23
Австралийцы обыграли команду ОАЭ и теперь в битве за поездку на чемпионат мира встретятся со сборной Перу

Австралийцы обыграли команду ОАЭ / Фото: REUTERS

Сегодня был сыгран решающий матч квалификации ЧМ-2022 в Азиатской футбольной конфедерации. За путевку в финал межконтинентальных стыковых поединков боролись сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Австралии.

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В напряженном поединке победу вырвали футболисты Зеленого континента.

ОАЭ – Австралия – 1:2
Голы: Канедо (57) – Ирвайн (53), Хрустич (84).

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Теперь в матче за выход на чемпионат мира 13 июня Австралия сыграет с Перу.

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А последний участник мундиаля определится 14 июня в поединке Коста-Рика – Новая Зеландия.

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Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря.