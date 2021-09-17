17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Атлети підтримали проведення Олімпійських ігор в Україні

Любомир Луканюк
17 вересня, 20:02
На засіданні в Олімпійському домі українські атлети підтримали ініціативу Зеленського і закликали політиків не використовувати спорт для вирішення своїх інтересів

Володимир Зеленський мріє про Олімпіаду в Україні / Фото: REUTERS

З ініціативи Національного олімпійського комітету в Києві відбулося засідання комісій атлетів і "Антураж атлета" (тренери, менеджери, лікарі), які очолюють Ольга Саладуха і Олена Говорова.

Глава НОК України Сергій Бубка наголосив на успішному виступі українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо. А також закликав спортсменів розібратися в актуальних питаннях і відокремлювати реальні проблеми від надуманих.

Одним з рішень, прийнятих в ході засідання, було підтримати ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення в Україні Олімпійських ігор.

Реклама

Всі сторони також закликали політиків не використовувати спорт для вирішення своїх політичних інтересів.

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.

Реклама