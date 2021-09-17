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Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
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Атлеты поддержали проведение Олимпийских игр в Украине

Любомир Луканюк
17 сентября, 20:02
На заседании в Олимпийском доме украинские атлеты поддержали инициативу Зеленского и призвали политиков не использовать спорт для решения своих интересов

Владимир Зеленский мечтает об Олимпиаде в Украине / Фото: REUTERS

По инициативе Национального олимпийского комитета в Киеве состоялось заседание комиссии атлетов и "Антураж атлета" (тренеры, менеджеры, врачи), которые возглавляют Ольга Саладуха и Елена Говорова.

Глава НОК Украины Сергей Бубка акцентировал внимание на успешном выступлении украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио. А также призвал спортсменов разобраться в актуальных вопросах и отделять реальные проблемы от надуманных.

Одним из решений, принятых в ходе заседания, было поддержать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Украине Олимпийских игр.

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Все стороны также призвали политиков не использовать спорт для решения своих политических интересов.

Ранее в Украине заявляли о намерении побороться за проведение Олимпиады в 2030 году или 2032 году.

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