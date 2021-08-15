Арабки мене фотографували! Дружина ексдинамівця і її чоловік живуть не разом

Дружина Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Колишній воротар київського Динамо Максим Коваль та його дружина Карина тимчасово не можуть бути разом.

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Голкіпер виступає за клуб Аль-Фатех із міста Ель-Хуфуф (858 395 людей) у Саудівській Аравії, його дружина з двома дітьми – 6-річною Мією і 4-місячним Теодором – в Козині, під Києвом.

Карина Коваль розповіла, чому так.

"Саудівська Аравія дуже різна. Є міста, адаптовані під європейського жителя. На жаль, місто, в якому живе Макс, виходить з цих усіх правил. У них немає європейських компаундів, шкіл, садочків. Якщо хочеш відчути колорит усього цього життя, то це там"

"Ми поїхали туди. Я, будучи дорослою, дотримувалася абсолютно всіх норм, яких дотримуються арабські жінки. Я була в абаї (довга арабська жіноча сукня з рукавами), з покритою головою. Проте ловила на собі дуже неприємні погляди. Були випадки, коли сиділи з дівчиною футболіста, арабські жінки нас фотографували"

"Чому? Не знаю, сама замислювалася. Але я б не хотіла, щоб моя дитина була білою вороною в школі там. Якщо Макс переїде в інше місто, більш адаптоване до наших людей, не виключаю, що переїдемо туди", – розповіла Карина Коваль каналу SportArena

Дивіться фото Карини Коваль

Раніше ми писали, що дружина Максима Коваля мало не втратила батька через коронавірус. "Що ми пережили – словами не описати", – казала Карина.